La Npc ufficializza il secondo innesto: ecco l'esterno Mattia Da Campo: «Orgoglioso di vestire questa maglia»

RIETI - Mattia Da Campo è il secondo innesto della Npc Rieti per la regular season 2023/24. Una guardia-ala di 198 centimetri e 100 chili di peso, classe '97. Mattia Da Campo proviene dalla Agribertocchi Orzinuovi dove la scorsa stagione ha fatto registrare il 64% dai Liberi, il 32% da tre e il 39% da due.



«Sono molto orgoglioso di poter giocare in una piazza come Rieti che vive e suda pallacanestro - commenta Da Campo - non vedo l’ora di conoscere la Città e i tifosi e iniziare questa avventura insieme. Con il coach e i compagni cercheremo di riscattare la stagione dello scorso anno. A presto e forza Npc».