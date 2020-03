RIETI - La Zeus Energy Group Rieti rende noto che in attesa di conoscere le ulteriori disposizioni del governo in riferimento alla situazione di criticità legata al Codiv-19 e delle decisioni della Fip e Lnp, ha effettuato la programmazione delle ripartenze degli atleti della società.



Anche i due giocatori statunitensi Anthony Raffa e Jalen Cannon sono ripartiti con gli ultimi voli a disposizione.



In attesa di disposizioni ufficiale il club rimane in contatto con lo staff e giocatori.