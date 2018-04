di Luigi Ricci

RIETI - Tiene banco la penalizzazione di 34 punti inflitta dal Tribunale Federale a Reggio Calabria per la fidejussione irregolare presentata dalla Viola, che ovviamente inoltrerà appello. Un verdetto già esecutivo per cui Reggio Calabria, anche se la discussione si protrarrà oltre la fine della regular season - le motivazioni della sentenza verranno presentate entro il 20, ma il girone di ritorno termina il 22 – può provare a bloccare l’inizio dei playoff soltanto con un ricorso urgente al Tar del Lazio. Si tratta di una decisione che cambia diversi scenari nella lotta per i playoff e per i playout, riaprendo alcune chances anche per la Zeus Npc, che ora si interroga se, per non lasciare nulla di intentato, convenga affrontare le ultime due gare con le proprie forze o cercando un comunitario, sapendo che questo sacrificio economico potrebbe anche non bastare.



La Fip non ha escluso la Viola dal campionato per non annullare le vittorie ottenute dalle avversarie, stravolgere la classifica e penalizzare squadre come Latina e Cagliari che hanno conquistato 4 punti contro i calabresi. Di conseguenza l’unica via era quella che pone Reggio Calabria, attualmente a 32 punti, a -2 per cui pur vincendo le ultime due gare di regular season e il recupero di campionato a Treviglio, non potrebbe raggiungere Napoli, che ne ha 6, e che pertanto disputerà i playout insieme alla Virtus Roma, mentre la Zeus Npc è matematicamente salva. Inoltre tutte le squadre guadagneranno un posto in classifica per cui, a tutt’oggi, Agrigento e Trapani sarebbero 6^ e 7^, mentre Rieti, Latina, Cagliari e Siena lotterebbero per l’8° posto, ricordando però che Treviglio deve recuperare due gare (a Napoli e con Reggio Calabria) oltre alle due di fine regular season.



Un quadro incoraggiante per la Zeus Npc, soprattutto dopo che l’esordiente JJ Frazier. prelevato da Treviglio in Gleague per rimpiazzare Voskuil, ha contribuito segnando 32 punti ad annichilire 65-92 in casa propria Latina, sempre troppo dipendente di Hairston e Raymond anch’essi sotto tono, facendola rimanere a 26 punti.



Dunque partita verità domenica prossima per Rieti che ospiterà l’Eurobasket dell’ex Sims, fresca di vittoria 63-54 nel derby con la Virtus che ha avuto ancora un Thomas deficitario 8, e a cui non sono bastati Roberts (11) e Parente (10) per contrastare Sims (19), Brkic (16) e Deloach (15).



Quanto alle altre gare, cambia la vetta dopo che Casale Monferrato continua a dover fare a meno dell’infortunato Marcius: la netta sconfitta 84-69 a Biella permette a quest’ultima di salire al terzo posto e raggiungere Legnano, fermata 90-85 a Siena, ormai in fase positiva e trascinata dal solito Kyzlink (25). Una sconfitta quella di Casale di cui approfitta anche Scafati per appaiarla in vetta alla classifica grazie al successo 98-91 su Tortona, ora quinta dopo la penalizzazione di Reggio Calabria.



Buon per Trapani, battuta proprio dalla Viola 79-71, e che ora si contende il sesto posto con Agrigento, che ha avuto bisogno di un supplementare per battere 93-86 nientemeno che Napoli: un messaggio a quelli che storsero la bocca quando Rieti vinse in controllo sui partenopei, tanto per capire quanto sono insidiose questi tipi di gare.



CLASSIFICA

Casale Monferrato e Scafati 40

Biella* e Legnano 34

Tortona 32

Agrigento e Trapani 28

Latina, Rieti, Cagliari e Siena 26

Eurobasket Roma 24

Treviglio** 22

Virtus Roma* 18

Napoli* 6

Reggio Calabria* -2

* Una partita in meno

** Due partite in meno

