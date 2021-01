Rieti, chiuso il valico di Fontecerro per le piante cadute dopo la nevicata

RIETI - Chiuso da questa sera il valico del Fontecerro. La strada provinciale che collega Rieti, via Contigliano, alla Bassa Sabina è impraticabile, non tanto per la neve caduta copiosa ma rimossa dai mezzi spalaneve durante la giornata, quanto per le numerose piante e arbusti di piccolo fusto, piegate e spezzate e cadute sulla carreggiata.

Operai al lavoro

Tante le piante cadute che hanno costretto l’amministrazione provinciale a chiudere la strada e mandare squadre di operai a rimuovere gli ostacoli. Strada dunque interrotta e traffico deviato verso altre arterie da e per Rieti. Il percorso alternativo consigliato al momento da Rieti per la Sabina è la via Salaria. Oltre Contigliano non si sale, idem dal versante opposto quello di Cottanello. Previsto un super lavoro (allertati anche i vigili del fuoco) che andrà avanti tutta la notte con la speranza che nella giornata di domani la strada possa essere liberata e il traffico tornare regolare sulla importante arteria.

