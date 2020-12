Trekkingbond, l'iniziativa per Natale dell’associazione Sabina in Trekking

RIETI - Un'idea originale e diversa dal solito per i regali natalizi in questo periodo di restrizioni ed entrate contingentate nei negozi e centri commerciali? Il suggerimento arriva dall’associazione Sabina in Trekking, gruppo escursionistico che opera attivamente in Sabina tra monti, fiumi e valli ed invita a regalare una passeggiata escursionistica a chiunque amante del trekking in Sabina voglia approfittarne.

L'iniziativa

«Ciao amici camminatori - spiega nel suo messaggio agli escursionisti il presidente dell’associazione Stefano Aperio Bella – l’idea regalo natalizia dei Trekkingbond escursionistici continua. Da un'iniziativa messa in pratica durante lo scorso lockdown di marzo, si prosegue ancora coi Trekkingbond. Si tratta di buoni escursionistici rilasciati dalla nostra associazione "Sabina in Trekking" scontati del 20 per cento usufruibili per tutto il 2021 e che potranno essere anche ceduti o regalati poiché sono al portatore. Il buono potrà essere acquistato scontato e verrà rilasciato tramite email in pdf. La quota del buono escursionistico comprende l’accompagnamento e l'assistenza per l'intera escursione, il pranzo, la tessera associativa e l'assicurazione per un anno. Fatevi o fate un originale e sano regalo di Natale... info o modalità d'acquisto del buono escursionistico su WhatsApp al 3279308192 (Stefano di Sabina in Trekking)».

