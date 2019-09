© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il tema scelto quest’anno per entrambe le sezioni museali è l’Acqua nei suoi vari aspetti (vita, salute/igiene, lavoro/energia, sacro, ambiente e paesaggio nonché creatività).Le attività didattiche del Museo Civico si svolgeranno dal martedì al venerdì presso le due Sezioni del Museo Civico (Storico-Artistica in Piazza Vittorio Emanuele II, presso il Palazzo Comunale, e Sezione Archeologica in via S. Anna 4 ex Monastero di Santa Lucia) dall’8 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020 su prenotazione.Le visite dovranno essere prenotate attraverso la compilazione di un modulo scaricabile dal sito htto://museo.comune.rieti.it , dove a breve saranno illustrate in dettaglio tutte le attività, diversificate per fasce d’età. Il modulo compilato dovrà essere inviato all’indirizzo museo@comune.rieti.it .Per le attività didattiche (per massimo 25 alunni) è previsto il costo del biglietto d’ingresso di 3 euro per ciascuno studente e di 20 euro per gruppo classe. Gratuità per 2 docenti accompagnatori del gruppo classe.La proposta è a disposizione delle scuole della Provincia di Rieti alle quali è stata già indirizzata un’apposita comunicazione da parte del Museo Civico del Comune di Rieti.La proposta, che come di consueto si colloca proprio all’inizio dell’anno scolastico, si presenta nell’ottica di una partecipazione continuata e di una familiarizzazione dello studente con le strutture culturali del territorio, in un’esperienza gratificante per tutti gli attori del progetto.