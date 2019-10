© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ad Antrodoco c’è grande fervore in vista del ritorno della Cicloturistica Le Vie del Marrone: gli organizzatori dell’Asd Mtb Monte Giano sono ancora ben intenzionati a dare il meglio di sé per questa sesta edizione.Quella di venerdì 1°novembre sarà una giornata all’insegna del binomio mountain bike-enogastronomia locale per omaggiare nuovamente il paese di Antrodoco e il suo prodotto tipico per eccellenza: il marrone cui si lega anche lo svolgimento dell’omonima sagra e della Festa d’Autunno.Visti i larghi consensi ottenuti nelle precedenti edizioni, il format organizzativo della cicloturistica presenta soltanto una novità: l’aggiunta di un nuovo tracciato di 27 chilometri (corto) in alternativa a quello lungo di 34 chilometri.La quota di adesione è di 15 euro da sottoscrivere entro il 27 ottobre, 20 euro la mattina del 1°novembre. Oltre all’iscrizione, la quota comprende l’uso delle docce, i ristori lungo il percorso e il pranzo finale. Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo mtbmontegiano@gmail.com .Uno sforzo reso possibile in primis dalla Regione Lazio in ambito istituzionale oltre ai partner Faram, Zerolimits, Macelleria Nicoletti Adriana&C., De Silvestri Calzature, Acconciatore Sergio Nicoletti, Ciuffa Mobili, Fabietto Bar, Edil Market, Farmacia Sciubba, Ocram, e Bar Marconi.Grande sconforto ha suscitato la tragica notizia della morte di Alessandro Salustri della Velino Mtb Rieti: «un vuoto grande lasciato dal biker deceduto mercoledì scorso in un incidente in allenamento e che ha colpito non solo la Mtb Monte Giano ma anche tutte le realtà reatine della mountain bike. L’appuntamento con la cicloturistica del 1°novembre sarà il miglior modo per ricordare Alessandro attraverso la sua grande passione: la mountain bike».