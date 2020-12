Montebuono, avviso pubblico per un contributo ad attività commerciali e artigiane

RIETI - E' on line, sul sito del comune di Montebuono, l'avviso pubblico a favore delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali in sede fissa. Si tratta di un contributo a fondo perduto, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio, che vuol sostenere le imprese del territorio appartenenti alle categorie più colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “Covid-19”.

Il contributo, una tantum andra ad incidere sulle attività delle aree interne, con priorità per le attività riconducibili ai codici Ateco previsti da decreto le cui tabelle sono scaricabili sempre dal sito del Comune. Per presentare la richiesta è necessario compilare, stampare e sottoscrivere in originale il modello di domanda.

