Isee basso, tutti i bonus da centinaia di euro che si avranno nel 2024 e per quali serve la domanda

Quest'anno ci saranno diversi aiuti per chi ha un Isee basso, a partire dalla Social card (rinnovata) o dal nuovo bonus psicologo. Molti aiuti, però, verranno ridimensionati, come il bonus bollette, o il nuovo Assegno di Inclusione (che sostituisce il vecchio Reddito di cittadinanza, ma sarà meno corposo). Bisogna poi ricordare che dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore alcune novità per quanto riguarda il modello di Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), lo strumento fondamentale per il calcolo dell'Isee familiare. Vediamo allora nel dettaglio tutti i bonus validi quest'anno per le fasce di reddito minori e per quali serve la domanda.

Bonus 2024, tutti quelli previsti per casa, famiglie e disoccupati (e gli aiuti ridotti o cancellati)