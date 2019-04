IL SECONDO TEMPO

GOL DEL MONOPOLI

IL PRIMO TEMPO

GOL DEL RIETI

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Monopoli

Arbitro

RIETI - Il Rieti vuole chiudere in bellezza davanti ai suoi tifosi. Allo Scopigno però arriva un Monopoli che vuole assolutamente punti in ottica playoff.13'- Monopoli ad un passo dal raddoppio. Miracolo con i piedi di Costa su Magni, poi sulla respinta conclusione alta di Sounas dal limite.11'- Doppio cambio Rieti. Fuori Cernigoi, dentro Grillo. Fuori anche Svidercoschi, dentro Gondo.10'-. Bella azione di Sounas che mette dentro per Gerardi, entrato nel secondo tempo e subito a segno: 1-1.3'- Il Monopoli ha iniziato con un altro piglio la ripresa. Biancoverdi più propositivi, ma Rieti ordinato.1'- La ripresa inizia con un cambio per il Monopoli. Fuori Maimone, dentro Gerardi. Nessuna variazione nel Rieti.45'- Si chiude ora, senza recupero, il primo tempo. Il Rieti chiude in vantaggio 1-0 con il gol di Cernigoi.44'- Ancora Monopoli con una conclusione dal limite di Paolucci con il pallone alto sopra la traversa.42'- Calcio di punizione diretto in porta di Sounas, pallone che non impensierisce Costa e termina alto sopra la traversa.41'- Primo cartellino giallo del match sventolato all'indirizzo di Marchi che ferma una ripartenza del Monopoli.37'- Il Rieti è messo splendidamente in campo, Monopoli sempre disinnescato e Mangni raddoppiato in area.31'- Rieti vicino al raddoppio, ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione. Doppio rimpallo in area, alla fine libera il Monopoli.26'- Ora il ritmo della partita è più basso, il Rieti sta concedendo pochissimo ad un Monopoli imbrigliato agli amarantocelesti.18'- Un po di tensione in campo dopo che il Monopoli aveva continuato l'azione con un giocatore del Rieti a terra. Si torna a giocare senza provvedimenti disciplinari.11'-. Eccolo il primo gol casalingo di Cernigoi. Schema su calcio di punizione con De Vito che appostato sul secondo palo fa sponda, Cernigoi insacca il vantaggio.7'- Primo squillo del Rieti. Incursione centrale di Marchi che poi scambia al limite con Svidercoschi e conclude fuori di sinistro.4'- Avvio di gara su buon ritmo allo Scopigno, ancora nessuna emozione particolare, squadre disposte in campo con lo stesso modulo tattico.1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Rieti in classica maglia amaranto e croce celeste, completo bianco con finiture verdi per il Monopoli.L'unica sorpresa nella formazione iniziale del Rieti è Svidercoschi in avanti dal primo minuto insieme a Cernigoi, che cerca il suo primo gol casalingo dopo i tre in trasferta. Maistro giocherà nei tre di centrocampo, sugli esterni Zanchi e Brumat. Queste le formazioni ufficiali.: Costa, Mattia, Gigli, De Vito, Brumat, Carpani, Marchi, Maistro, Zanchi, Cernigoi, Svidercoschi. All. Capuano: Pissardo, Gatti, Zampa, Sounas, Donnarumma, Mangni, Paolucci, Maimone, Ferrara, Fabris, De Franco. All. Scienza: Angelucci di Foligno (Somma-Martinelli)