RIETI - Il Prefetto Giuseppina Reggiani, ha reso noto che, grazie al prezioso contributo della Fondazione Varrone, saranno disponibili in Prefettura 3000 mascherine, modello FFP2.L’ordine dei dispositivi di protezione individuale, avvenuto il 19 marzo, ha riferito la Fondazione Varrone, ha un tempo di consegna determinato dalla ditta fornitrice di 7-10 giorni.La Fondazione Varrone ha, altresì, reso noto di aver prioritariamente già provveduto a soddisfare le esigenze dei presidi sanitari; pertanto le mascherine in arrivo in Prefettura saranno destinate ai 73 comuni reatini per garantire condizioni di sicurezza al personale impegnato nelle attività di assistenza e sostegno alla popolazione, tenuto conto del numero dei residenti e delle peculiarità emergenti.Il Prefetto ha espresso al Presidente Antonio D’Onofrio il personale ringraziamento e la più viva soddisfazione per l’iniziativa assunta dalla Fondazione Varrone, che ancora una volta con tale generoso e concreto gesto ha dimostrato di saper essere vicino ai territori dando risposte ad una delle necessità più pressanti dei nostri Sindaci, impegnati in prima linea a fronteggiare l’emergenza.Tale modello conferma che solo la sinergia di azioni e la condivisione di intenti di tutte le componenti della società, Istituzioni Pubbliche, Enti privati e cittadini permetterà al Paese di vincere questa difficile sfida che tutti siamo chiamati a fronteggiare.