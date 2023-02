La reatina Martina Melchiorri con la sua linea moda di borse allo “ShowCase Roma”

RIETI - Da Rieti a Roma per uno degli appuntamenti più fashion e mondani della Capitale dedicato ad esposizioni di brand indipendenti, designer emergenti e collezioni di abbigliamento e accessori. La reatina Martina Melchiorri con la sua linea moda di borse sbarca sul prestigioso palcoscenico di “ShowCase Roma” nell’evento “AltaRoma – fashion runway”.

Una kermesse giunta nella giornata clou che ha preso il via ieri e che terminerà domani tra esposizioni e collezioni. Quest’anno, nella prestigiosa vetrina romana, anche il marchio “Moroseta bag” della 29enne imprenditrice e designer, Martina Melchiorri. Un brand dalle contaminazioni green ideato, progettato e nato nel 2020 nel quale la reatina ha voluto includere aspetti legati alla sostenibilità ma sempre con un tocco di modernità. Tutto con un’ispirazione dalla matrice contemporanea e dai connotati giovanili e urbani senza mai trascurare stile ed eleganza.

Borse create artigianalmente che già da tempo hanno catturato l’attenzione del grande pubblico anche se, come spesso accade, il successo è più esterno che casalingo: «Mi capita molto di intrattenere rapporti lavorativi all’estero e con il nord Italia, a Rieti un po’ meno. Poter partecipare a questo evento – racconta Martina indaffaratissima in questi giorni - per me è molto importante e mi dà grande soddisfazione ma soprattutto nuova energia e ulteriori stimoli per il futuro».

Un appuntamento nato per dare spazio e visibilità all’estro degli emergenti che realizzano le loro creazioni in Italia e che al PratiBus District di Roma tra, sfilate ed esposizioni, ha dato la possibilità a circa 60 nuovi talenti di esporre le loro realizzazioni. Tra questi anche la reatina, Martina Melchiorri per la quale si aprono ora nuove ed importanti prospettive.