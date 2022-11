Rieti, allagamenti in città e in Sabina

RIETI - Vere e proprie colonne d'acqua da questa notte si sono riversate nel Reatino e in città con numerosi disagi e criticità. Oltre al solito sottopasso di via Velinia chiuso al traffico, si registra un vastissimo allagamento nell'area che circonda la Centrale del latte di Rieti. Allagamenti più contenuti in via del porto e nel sottopasso ferroviario di via Fratelli Cervi.

Vento e pioggia hanno inoltre causato schianto di alberi e danni da infiltrazioni d'acqua in garage e locali seminterrarti. In Sabina molto colpita la zona di Poggio MIrteto.