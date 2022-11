RIETI - La nuova ondata di maltempo coinvolge anche il Reatino, con piogge, neve in quota e, soprattutto, vento.

Non mancano disagi per la circolazione, con rami caduti, soprattutto nella Sabina.

Tratti di strada - inclusa la Salaria - allagati. Tra questi, come ormai di consueto, il sottopasso di via Velinia a Rieti: già dalle prime ore della mattina, i veicoli hanno incontrato l'acqua alta in quel punto, come avviene praticamente sempre in occasione di forti o costanti precipitazioni.