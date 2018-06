RIETI - Pioggia torrenziale, smottamenti e fango che è scivolato a valle, penetrando nelle abitazioni e portando via automobili. E’ una coda primaverile di maltempo velenosissima e che ha provocato una moltitudine di danni quella che nel tardo pomeriggio di oggi si è abbattuta tra le frazioni di Vazia, Lisciano e in più generale sull’intera Terminillese.Allagamenti a Lisciano, con un fiume d’acqua e fango che ha invaso le strade del paese, penetrando le abitazioni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Molto fango e acqua anche a Vazia e sulla Terminillese e super lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti in forze nella vasta zona, dove hanno per prima cosa soccorso le persone in difficoltà e poi sono intervenuti nei garage e negli scantinati delle abitazioni invase da acqua e fango.Dopo le abbondanti piogge del pomeriggio, anche quando il temporale si è fermato, tanta acqua è continuata a scendere a valle dalla montagna e ancoa lo sta facendo.Una frana ha poi interessato la provinciale a Castelfranco, rendendola parzialmente interdetta al traffico. Sul posto, in serata, si sono portati il sindaco Cicchetti, l’assessore Claudio Valentini e il gruppo di Protezione civile del Comune. Evacuate alcune famiglie.Intese operazioni di soccorso nella frazione di Lisciano, nel Comune di Rieti, colpita nelle ultime tre ore da una violenta ondata di maltempo e che ha visto franare parte del versante montano della piccola frazione reatina e successivamente riversare a valle una cospiqua quantità di fango che in parte si è depositata sulle vie interne dell'abitato e in parte sul manto stradale della statale 4 Bis Terminillese portando disagi alla circolazione locale.I vigili del fuoco di Rieti stanno tutt'ora operando con dei mezzi di movimento terra per liberare dal fango la zona piu' colpita dalla frana e cercare di portare soccorso e conforto alla popolazione locale.