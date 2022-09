Contributi per la fornitura di libri di testo: avviso e modulo di domanda sull’Albo pretorio online

RIETI - L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che è stato pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’Ente il bando per la concessione di contributi alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di II grado, per la fornitura totale o parziale dei libri di testo L.R. 448/98 per l’Anno scolastico 2022-2023.

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Rieti entro e non oltre le ore 13,00 del 7 ottobre 2022

Tutto il materiale, compreso l’avviso e il modello di domanda, sono disponibili sull’Albo Pretorio al seguente link:

https://rieti-albo.palgpi.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=239840&page=0&type=incorso&ordinamento=inizio_pubblicazione&tipoOrdinamento=desc