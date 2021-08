“Libri ad alta quota”, con Simona Lo Iacono e Matteo Della Bordella si conclude la rassegna

Lunedì 23 Agosto 2021, 13:17

RIETI - Con una tre giorni ricca di appuntamenti si conclude il “Festival della Letteratura Città di Leonessa”. Dal 27 al 29 agosto gli ultimi due incontri con gli autori, due laboratori per ragazzi, ed il concerto di chiusura.

Si comincia venerdì 27 Agosto alle 17,30 presso il Chiostro di San Francesco. Un pomeriggio dedicato ai più giovani, con il laboratorio creativo “Tutti possono fare fumetti” di Daniele Bonomo, in arte “Gud”. Dal 2018 insegna alla TheSign – Comics and Arts Academy di Firenze e, come consulente esterno per didattica e comunicazione, collabora con Acca – Accademia di comics, creatività e arti visive di Jesi. E' inoltre docente nel corso accademico di primo livello di Graphic Design – Comics and Illustration alla Rufa – Rome University of Fine Arts.

Sabato 28 Agosto alle 17,30 presso il Chiostro di San Francesco, a parlare con bambini e ragazzi sarà Francesca La Mantia con il suo libro “La mia corsa. La mafia narrata ai bambini” (Gribaudo editore). Per capire la nostra storia e combattere le mafie non si può santificare e andare avanti, dobbiamo ricordare chi ha fatto il proprio dovere: persone in carne e ossa, non eroi. Il volume, pubblicato in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del 21 marzo, è un progetto importante che la palermitana Francesca La Mantia sta portando in tour in tutta Italia, da Aosta a Palermo, per far conoscere alle nuove generazioni la storia di chi non si è voltato mai dall'altra parte.

A seguire “restiamo in Sicilia” con la scrittrice Simona Lo Iacono ed il suo “La tigre di Noto” (Neri Pozza editore). Anna Maria Ciccone, nata a Noto nel 1891, partì dalla sua Sicilia e arrivò a Pisa poco prima che scoppiasse la Grande Guerra per studiare fisica: unica donna del suo corso. La sua passione, forza e coraggio la portarono a salvare, nel 1944, i testi ebraici della biblioteca dell’università di Pisa dai nazisti che volevano requisirli e poi distruggerli. Simona Lo Iacono ritrae la vita di una donna capace di affermare in ogni ambito dell’esistenza la forza della sua fragilità. Ne esce un romanzo che non si lascia definire, che ci costringe a convivere con una nostalgia tenace. Nata a Siracusa nel 1970, magistrato da 16 anni presso il tribunale di Siracusa, Simona Lo Iacono è stata semifinalista al Premio Strega nel 2016.

Domenica 29 Agosto alle 18, sempre presso il Chiostro di San Francesco, a salire sul palco sarà Matteo Della Bordella con il suo libro “La via meno battuta. Tutto quello che mi ha insegnato la montagna” (Rizzoli editore). Matteo Della Bordella, uno dei più geniali alpinisti della nuova generazione, ci racconterà come l’alpinismo gli abbia cambiato la vita, rendendolo l’uomo che è diventato. Un percorso fatto di successi, di premi, della stima di maestri del calibro di Reinhold Messner, ma anche di cadute, sconfitte e passaggi dolorosi. «I miei terreni preferiti sono le pareti verticali di roccia più sperdute al mondo, su difficoltà elevate, dove la sfida sta sia nel raggiungerle che nel riuscire a salirle, possibilmente in arrampicata libera e con il materiale minimo. Tra i luoghi che preferisco, la Patagonia, a cui sono particolarmente legato, ma anche la Groenlandia, il Pakistan, l’India e l’Isola di Baffin. L'alpinismo che mi piace è quello essenziale, concreto, leggero, che mette l’alpinista in un confronto ad armi pari con la montagna».



L'incontro sarà anche l'occasione per ascoltare in anteprima nazionale il racconto della sua ultima spedizione in Groenlandia, dalla quale rientrerà proprio a fine Agosto. L'evento, curato da “Montagne in Movimento Free”, è stato realizzato in collaborazione con il gruppo regionale del Cai Lazio e con il Cai sezione di Leonessa.

Per questo evento è gradita la prenotazione (fino ad esaurimento posti) telefonando allo 0746 923380 o inviando una mail a ufficiostampa@comunedileonessa.eu.

Il Festival si concluderà proprio il 29 Agosto quando, alle 21,30, salirà sul palco di Piazza IV Novembre per un concerto di musica jazz il “Motus Trio”. Dinamica di colori timbrici, dinamica di volumi sonori, interpretazione improvvisazione, intuizioni in divenire e interplay mutevole tra gli interpreti, in relazione alla struttura compositiva dei brani, tutti originali. Interpreti di questa performance saranno Emanuele Micacchi al pianoforte, Damiano De Santis alla chitarra e Stefano Guercilena al contrabbasso.

Appuntamento dunque con il gran finale della quinta edizione di “Libri ad alta quota - Festival della Letturatura della Città di Leonessa”. Il programma completo è disponibile sul sito www.bibliotecacultrera.it .



Per info è possibile contattare il numero 338 1335471 oppure scrivere una mail a biblioteca.civica@comunedileonessa.it.



Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-covid e si terranno anche in caso di maltempo in location alternative.