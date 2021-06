RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

La musica d’autore, che torna ad essere dal vivo, è la protagonista del fine settimana in Sabina. Trittico di concerti di musica classica a Casperia, nella rassegna “Note annunziate”: tre concerti di musica classica, per la direzione artistica di Carla Tutino, organizzati dall’amministrazione comunale e finanziati dalla Regione Lazio, ambientati nella chiesa della Santissima Annunziata. La manifestazione si sarebbe dovuta tenere a novembre 2020, ma fu rinviata per dell’emergenza sanitaria. Il programma si è aperto ieri con il concerto “Classico e giovane”, con l’orchestra d’archi dell’Accademia degli Ostinati, che proporrà arie di Mozart, Bartòk, Mendelssohn, Puccini e altri. Sabato 19 giugno alle 21 si esibisce il trio Aliusmodum (cembalo, viola da gamba, flauto) nel concerto “L’Europa barocca”: Leclair, Soler, Seixas, Locatelli, Telemann. Sabato 26 giugno alle 19, c’è il quartetto Crescendo (violini, violoncello, contrabbasso) con “Rossini e gli archi”: musiche di Mozart, Rossini, Borodin e altri. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, posti limitati nel rispetto della capienza della chiesa.

Blues, Soul & Jazz saranno i protagonisti del doppio concerto live, domenica, a Castelnuovo di Farfa. Protagoniste due voci del Soul italiano: la vincitrice di “AllTogetherNow” Daria Biancardi e la leader degli Helsapoppin e docente del Fara Music summer school, Elsa Baldini. Nell’anfiteatro della piazza Comunale di Castelnuovo di Farfa, un pomeriggio “bluesy”, con due formazioni In duo che si alterneranno sul palco, in un repertorio dove i classici del repertorio Soul e Blues saranno rivisti in chiave acustica. «Ringrazio il sindaco Luca Zonetti - commenta il direttore artistico Enrico Moccia - per averci dato la possibilità di ripartire con la musica dal vivo. Sarà una giornata di grande musica, con 2 formazioni protagoniste della Black Music in Italia e l’opportunità di visitare il borgo di Castelnuovo di Farfa prima del doppio concerto gratuito, anche se a numero chiuso». Alle 17.30 Pianovoce con Muzio Marcellini (piano), Elsa Baldini (voce), alle 18.30 Roots con Vincenzo Lo Iacono (chitarre), Daria Biancardi (voce).

Tornano gli appuntamenti culturali del festival “Il Passo Umile e Lieto”, organizzato da Finisterre con il contributo della Regione Lazio, la collaborazione della Diocesi di Rieti, di ProMis e Ass. Mundus, con il patrocinio dei Comuni di Rieti, Greccio, Contigliano, e dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Dodici tappe, tutte gratuite, tra musica, poesia e teatro, per dare risalto ad alcuni dei luoghi più significativi della Valle Santa. Oggi alle 17, presso il Santuario di Santa Maria della Foresta di Rieti, andrà in scena l’ensemble gitano di Taraf da Metropulitana, con un repertorio che unisce le sirbe e le doine della tradizione ad alcuni brani noti della canzone napoletana rivisitati in chiave originale. I concerti sono tutti ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme antiCovid19.

Mercato medievale delle arti e degli antichi mestieri a Rieti. Realizzato dai figuranti in costume de La Compagnia Arcieri di San Giovanni, il mercato medievale è inserito negli “Eventi delle Meraviglie” della Regione Lazio e realizzato nel progetto “Tradizioni nel cuore di Rieti”, unitamente agli eventi culturali del Giugno Antoniano. Quest’anno gli antichi mestieri tornano con la novità del banco del falegname, una delle arti manuali più comuni e utili del medioevo. Sarà possibile ammirare anche l’epigrafista, la dipintrice, il cacciatore e l’esposizione di armature e armi con i vessilli medievali della città di Rieti, così come non mancheranno le consuete esposizioni e le dimostrazioni del tintore, dello speziale, dell’alchimista, dell’arcaio, del fabbro, dell’armaiolo e della candelaia, oltre agli intrattenimenti musicali dei musici dell’Associazione. «Le manifestazioni che tornano ad arricchire l’offerta turistica e culturale del territorio sono un segnale concreto di ripartenza che accogliamo con entusiasmo - dichiara il vicesindaco di Rieti e assessore al Turismo, Daniele Sinibaldi. - Il mercato medievale si coniuga con un’altra iniziativa nata dal territorio, quella dell’orto medievale, in un approccio sinergico che per il Reatino rappresenta una novità rispetto al passato, ma che sicuramente è la strada da seguire per ampliare e irrobustire le potenzialità turistiche di Rieti, anche e soprattutto in questa nuova fase storica». Il mercato medievale sarà allestito presso l’orto medievale di Rieti, in via dell’Episcopio 2. Sarà aperto al pubblico e animato dalle 17 alle 20 per dodici giornate a partire oggi, e tutti i giorni dal 18 al 27 giugno. L’iniziativa è del Comune di Rieti, in collaborazione con la Diocesi. L’accesso sarà gestito dalla Compagnia Arcieri di San Giovanni nel rispetto delle misure antiCovid. Per informazioni sul mercato è possibile contattare la compagnia, al numero 348/7592308.