Lunedì 13 Marzo 2023, 00:10

RIETI - ​Rieti entra nella giunta regionale del Lazio. E lo fa con deleghe pesanti. Il presidente Francesco Rocca, confermando le anticipazioni emerse nella convulsa giornata di sabato, durate la quale sie era manifestata la volontà di assegnare alla provincia di Rieti un assessore, ha scelto Manuela Rinaldi, 61 anni, architetto e dirigente del Comune di Rieti nel settore della pianificazione e gestione del territorio. Alla Rinaldi andranno la delega alla Ricostruzione - legata direttamente alla priorità numero uno della provincia, la più colpita dal terremoto del 2016 - e quella altrettanto pesante dei Lavori pubblici.

Mai il territorio reatino è stato così rappresentato in Regione. La Rinaldi si affianca ai due consiglieri eletti da Fratelli d’Italia: Michele Nicolai a lungo in “ballottaggio” con la Rinaldi per entrare in giunta, ed Elisabetta Berni di Magliano Sabina. «Sono onorata - ha detto la Rinaldi - della scelta del presidente Francesco Rocca che mi permetterà di lavorare nei settori cui ho dedicato interamente la mia vita professionale. Dopo le dovute riflessioni personali e familiari, ho accettato con grande senso di responsabilità, amore per il territorio e profondo rispetto per le enormi sfide che abbiamo davanti a noi. I lavori pubblici sono uno dei settori strategici per rendere la Regione Lazio motore di sviluppo dei territori. Ovviamente, rappresentare la provincia di Rieti all’interno della giunta del Lazio, e occuparmi anche del delicatissimo tema della ricostruzione post-sisma, mi riempie d’orgoglio e mi carica di grandi responsabilità. Garantisco fin d’ora il massimo impegno possibile». Grande soddisfazione per la nomina della Rinaldi è stata espressa da Paolo Trancassini, deputato reatino di Fdi e coordinatore regionale del partito, regista dell’intera operazione. «Sono orgoglioso - ha detto Trancassini - di essere riuscito a mantenere la promessa fatta in campagna elettorale a Rieti: un assessore nella giunta della Regione Lazio con l’importantissima delega alla Ricostruzione, uno degli obiettivi prioritari della legislatura. In sinergia con le istituzioni nazionali, inizia un percorso nuovo per velocizzare e semplificare la ricostruzione post-sisma ma anche per dare alle nostre comunità certezze rispetto al futuro per il rilancio socio economico dei nostri territori». (m.be.)