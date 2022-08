Avviati i lavori di manutenzione e ripavimentazione su via Salaria

RIETI - Sono iniziati i lavori di manutenzione e ripavimentazione stradale su Via Salaria, nel tratto adiacente la sede dell’Amministrazione provinciale. Dopo la breve pausa estiva, prosegue dunque il piano di messa in sicurezza e ripavimentazione stradale. Questa mattina sopralluogo del Sindaco Daniele Sinibaldi e dell’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli.

«Riprendiamo il piano di interventi che sta interessando varie zone della Città e anche delle frazioni – spiegano il Sindaco Daniele Sinibaldi e l'assessore Claudia Chiarinelli – In questo caso su via Salaria, oltre al nuovo asfalto, i lavori serviranno anche per la messa in opera della rete di raccolta delle acque meteoriche».