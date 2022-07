Rieti, Festa al lago del Salto per la fine dei Mondiali di wakeboard con Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales / Video e foto

RIETI - Si balla, si canta: festa grossa sulla riva del lago del Salto a conclusione di una straordinaria e indimenticabile edizione dei campionati mondiali di wakeboard. Stand gastronomici, musica, luci e la suggestiva cornice del lago e delle montagne sotto un cielo stellato, hanno reso unica la festa notturna che ha chiuso in bellezza e in allegria i mondiali fino a notte fonda.

Alle 22 dal lago, a bordo di un piccolo natante, solca le acque la Pantasima che poi viene portata a riva dando l'inizio ufficiale ai festeggiamenti con il tradizionale e popolare ballo con il colorato pupazzo circondato da un enorme cerchio danzante di persone. C'è anche Raul Bova che fa scendere la compagna Rocio Muñoz Morales dal palco per prendere parte al cordolo umano saltellante, in un valzer ininterrotto di allegria e festa. Non manca davvero nessuno: atleti, organizzatori, sportivi, gente comune, volontari e turisti. Una festa che suggella un successo sportivo e organizzativo impeccabile. E poi il viavai di fans per un selfie con Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales sempre disponibili e sorridenti. Stanco ma felice ed emozionato Claudio Ponzani, patron di questo indimenticabile mondiale.