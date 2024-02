Ancora un raid notturno dei ladri in bassa Sabina: preso di mira un supermercato

RIETI - Ancora un raid notturno dei ladri in bassa Sabina. Dopo i furti una settimana fa ai danni di una lavanderia, ad un deposito – rivendita di legname a Poggio Mirteto Scalo e una rivendita di stufe a pellet a Forano e poi quelli perpetrati a Passo Corese ad un ipermercato, un tabaccaio e ad un distributore di carburanti, ieri sera i malviventi sono tornati a colpire ancora a Poggio Mirteto Scalo.

Preso di mira un Bar nel quale però non sono riusciti ad entrare, forse messi in fuga dal sistema d’allarme e il Supermercato Todis sulla Strada regionale 313 Ternana. I ladri hanno agito dopo l’orario di chiusura verso le 22 tagliando la saracinesca (nella foto) per crearsi un varco. Una volta dentro hanno forzato la porta a vetri interna spaccando il vetro e poi hanno asportato il denaro presente nelle casse che la sera viene lasciato in vista della riapertura mattutina per avere un minimo di liquidità per dare il resto ai clienti.

Un’azione veloce e fulminea fatta da professionisti i quali hanno agito rapidamente prima di darsi alla fuga visto che anche in questo caso è suonato l’allarme che ha richiamato nel giro di pochi minuti una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto e i vigilantes in servizio nella zona.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi e dato il via alle indagini per cercare di dare un nome e un volto ai malviventi e per capire se ci siano collegamenti tra i vari episodi criminosi registrati in zona nelle ultime settimane.