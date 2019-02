LE ATTIVITA'

RIETI - Vicina alle 200 presenze la Festa della Pace dell'Azione Cattolica Ragazzi della diocesi di Rieti di ieri pomeriggio. "La pace è servita" è stato lo slogan nazionale 2019, che con successo ha visto come protagonisti di una logica di anti spreco e del rispetto del Creato ragazzi, genitori e istituzioni della città. In un momento storico in cui tutto il mondosembra chiedersi come invertire la rotta l'Acr reatina prova a mettersi in gioco nel ruolo di interlocutrice diretta.Dopo un iniziale momento di preghiera presso la parrocchia San Giovanni Battista a Campoloniano i ragazzi dai 6 agli 8 anni e dai 9 agli 11 anni hanno intrapreso le attività a coronamento del percorso del mese affrontato nei gruppi del sabato. Entrambi hanno sperimentato il valore del cibo, il significato della sua produzione, le realtà virtuose di raccolta e redistribuzione come le Caritas parrocchiali. Inoltre hanno assaporato le differenze culinarie e culturali del mondo, i primi divisi in standattraverso giochi tematici di squadra, i secondi preparando la merenda della Festa, con ricette provenienti dai cinque continenti, sotto la guida scrupolosa dei membri de L'Allegra Brigata e di alcuni studenti dell'Albeghiero di Amatrice.Mentre i genitori presenti sono stati accompagnati in un percorso iconografico che li ha portati dalle scene di condivisione di un pasto quotidiano all'essenziale, ossia "L'ultima cena", dall'assistente ACR don Roberto D'Ammando. Dal confronto emerso è stata stilata una lista di propositi familiari che rispecchia gli spunti di riflessione su cui gli stessi ragazzi hanno riflettuto nel mese passato. Più di tutti i ragazzi dai 12 ai 14 anni.Questi presso la Casa del Buon Pastore hanno preso parte infatti ad una vera e propria tavola rotonda, alla presenza del Vescovo Domenico Pompili in rappresentanza delle Comunità Laudato si', dell'assessore ai servizi sociali Giovanna Palomba, di Gilberto Grasso per la dirigenza dell'ASM, delle Presidi degli istituti comprensivi Marconi-Sacchetti Sassetti, Mirella Galluzzi, Campoloniano-Villa Reatina,Anna Maria Temperanza e la sua vicaria Maria Luisa Iacuitto, la vicaria del Minervini-Sisti, Doriana Ficorilli, inoltre delle realtà sportive con Davide Carlini per NPC Basket Rieti. Il mini forum, ispirato ai percorsi Laudato si', è stato aperto proprio dalla proiezione di brevi ma efficaci spot prodotti dai ragazzi,con l'intento di aprire il dibattito e di promuovere la carta delle 21 proposte avanzate dai più piccoli per avere atteggiamenti virtuosi sia personali che collettivi rispetto a tre macro-tematiche: rapporto fecondo con il creato e vita rispettosa dell'ambiente, capacità di riciclare il più possibile, ridurre l'uso della plastica.Dalla raccolta differenziata in classe, all'uso di carta riciclata e dall'impiego di borracce anziché delle bottigliette di plastica, le proposte sono state sottoscritte e firmate da istituzioni e ragazzi presenti, in vista di trasformarle in impegni concreti rispetto alla consapevolezza della città di Rieti riguardo al Creato. Come ha sollecitato lo stesso Vescovo agli artefici degli spot, sbalordito per jl lavoro di approfondimento già svolto, piccole realtà di comunità Laudato si' saranno possibili solo con il contributo di tutti, in primis dei ragazzi. A concludere il confronto una rivisitazione della preghiera di Francesco da parte di sua Eccellenza Pompili e la condivisione finale della merenda, che ha in qualche misura 'servito la Pace' ai presenti, come veicolo di incontro per pensare sempre nuove soluzioni possibili.