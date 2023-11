Festa azzurra a Rieti per la nazionale under 18: irlandesi battuti 31-27. Foto

RIETI - È festa azzurra allo stadio Centro d’Italia dove l’Italia under 18 batte 31-27 i pari età della rappresentativa dei club irlandesi.

Davanti a 1.500 persone di cui 100 irlandesi, il quindici di Paolo Grassi vince una bella partita sempre in bilico facendo vedere buone cose soprattutto con i trequarti nella ripresa. Con Edoardo Todaro votato come ‘man pf the match’, sugli scudi per gli azzurri anche l’estremo Alessandro Ragusi che ha trasformato 4 mete e un calcio di punizione.

Grande festa sugli spalti al termine della gara quando il capitano degli azzurri, Antony Mairanda, ha alzato il primo Trofeo Alessandro Pozzovivo, voluto dalla società rugbistica reatina Arieti in memoria del loro ex giocatore e dirigente.