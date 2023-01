Troppi incidenti negli ultimi anni: ecco la nuova rotatoria a San Pietro di Poggio Bustone

RIETI - La Provincia di Rieti ha concluso i lavori sulla rotatoria nel Comune di Poggio Bustone in località San Pietro. «Un’opera necessaria in un incrocio che era diventato troppo pericoloso e in cui spesso si sono registrati incidenti – ha detto il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse – Inoltre, in accordo con l’amministrazione comunale abbiamo anche installato una scultura in ricordo delle giovani vittime della strada». L’inaugurazione dell’opera sarà sabato 7 gennaio alle ore 11.30.