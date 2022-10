Rieti, fuoristrada finisce su un'auto in sosta vicino alla Terminillese

RIETI - Incidente stradale questa mattina lungo la Terminillese. Una pericolosa carambola che fortunatamemte non ha coinvolto passanti quando una jeep è volata nella parallela via Campanelli piombando e danneggiando un veicolo in sosta. Sono stati momenti di paura poco fa lungo la Ss 4bis del Terminillo. Da accertare la causa del sinistro sul quale sta operando ora il personale della polizia locale del Comune di Rieti.

Da quanto ricostruito il conducente di una jeep - che procedeva in direzione Rieti - ha improvvisamente perso il controllo della guida e l'aderenza sull'asfalto andando a finire - anche a causa dell'assenza di un guardrail - nella parallela via Campanelli dove ha centrato un'auto in sosta. L'impatto ha poi fatto schizzare la jeep poco distante dove ha finito la sua corsa senza fortunatamente intercettare o coinvolgere passanti o sportivi che spesso frequentano quella via. Senza gravi conseguenze il conducente del mezzo.