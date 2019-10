RIETI - Incidente in viale Matteucci, a Rieti, nelle prime ore del pomeriggio, una persona ferita in modo lieve.



L'incidente è avvenuto dopo il ponte Romano e ha coinvolto un motorino e un'auto. Ad avere la peggio il centauro, caduto a terra, ferito in modo non grave. Sul posto vigili del fuoco e 118. Ripercussioni sulla circolazione.



