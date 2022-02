Antrodoco, incendio nella notte: crolla un tetto

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti, del distaccamento territoriale di Posta, unitamente a unità di soccorso, con una autoscala e una autobotte, giunte in supporto dal comando del capoluogo sabino, sono intervenuti nella notte per un incendio tetto nel centro storico di Antrodoco. La copertura in legno dell'edificio di tre livelli e parte di un aggregato immobiliare, è andata a fuoco per cause ancora in fase di accertamento e le fiamme si sono rapidamente propagate causando poi una parziale implosione del tetto crollato all'interno di un sottostante vano abitativo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato l'intera notte per contenere le fiamme ed evitare che le stesse potessero interessare le coperture contigue e l'adiacente allestimento di un cantiere di ristrutturazione. Terminate nella mattinata le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Presenti in posto dai primi momenti i Carabinieri della locale stazione e anche i sanitari del 118.