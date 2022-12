Rieti, in fiamme auto a gpl in un parcheggio

RIETI - Nella tarda serata di ieri la squadra di prima partenza dei vigili del fuoco della sede centrale di Rieti è intervenuta a Osteria Nuova, nel territorio del Comune di Poggio Moiano, per l'incendio di un'autovettura alimentata a Gpl. Il veicolo, avvolto interamente dalle fiamme a causa della fuoriuscita del gas, era in sosta all'interno di un pubblico parcheggio mettendo a rischio altri automezzi e attività commerciali dove erano presenti, in quel momento, passanti e avventori. Il tempestivo intervento e l'immediato attacco all'incendio su piu fronti - dopo la messa in sicurezza dell'area - ha permesso un rapido contenimento delle fiamme alimentate in maniera sostenuta dall'azione di combustione del Gpl in perdita. Grazie anche all'ausilio di un mezzo ABP è stato possibile abbattere definitivamente le fiamme. Sul posto anche il personale dell'Arma dei carabinieri.