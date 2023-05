Mostre “Imprese d'autore” a Rieti, Di Venanzio: «Occasione per conoscere valori ed eccellenze del territorio»

RIETI - «La mostra che abbiamo inaugurato oggi nella nostra sede rappresenta un viaggio affascinate di immagini e parole attraverso alcune delle realtà produttive più importanti del territorio». Lo ha detto Alessandro Di Venanzio, Presidente Unindustria Rieti, questa mattina a margine del vernissage di “Imprese d'Autore", un racconto per immagini e parole di 21 imprese dell’Area Territoriale di Rieti. Per Di Venanzio «si tratta di un’importante occasione per far conoscere i valori e le eccellenze del Reatino, custoditi in ogni azienda, e mostrarli a beneficio della comunità e delle generazioni future. Nelle immagini è possibile vedere la bellezza di luoghi che raccontano il lavoro, le storie di famiglia e la passione che si trasforma in risultato. Ringraziando le persone che hanno reso possibile tutto questo, a cominciare dall’autore Renato Franceschin, invito tutti i reatini a visitare la mostra presso la nostra sede».

L’esposizione sarà aperta al pubblico dall’11 maggio al 4 agosto su prenotazione. Coinvolto l’ente comunale dedicato al turismo “Visit Rieti” che distribuirà i flyer della Mostra ai turisti che si rivolgeranno ai loro uffici. L’ingresso è gratuito e su prenotazione inviando una mail eventi@un-industria.it. L’inaugurazione si è tenuta in contemporanea all’uscita del volume fotografico dedicato all’iniziativa.

Oltre ad Alessandro Di Venanzio, presenti all’inaugurazione il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il Presidente di Unindustria Angelo Camilli, il Presidente di Ance Rieti Roberto Bocchi, l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici alla Ricostruzione Manuela Rinaldi, i rappresentanti delle aziende associate protagoniste della mostra e del volume: Antiche Fonti di Cottorella, Atecna, Asm Rieti, Fratelli Petrucci, Microdos, Phoenis Electronic System, Reset, Rielco Impianti, Takeda, Telpress Italia, 2C e le aziende del settore edilizio Calgea, Cig Multiservizi, Costruzioni Bocchi Roberto, Cricchi Costruzioni, Gabriele Carosella Lavori, Garc, Marinelli Costruzioni, Roversi Costruzioni, Sabina Conglomerati, Simone Ferri Costruzioni.

Le foto della mostra sono di Renato Franceschin. Romano, è fotografo professionista di ritratti e reportage industriale. Lavora da trent’anni con la macchina fotografica al collo per raccontare le storie del mondo del lavoro e per ritrarne i suoi protagonisti, dall’Ad all’operaio. Ritrattista, documenta la bellezza delle persone attraverso i tratti del volto e le tensioni emotive dell’animo umano. È stato autore di una mostra itinerante in Sud America sulla geotermia, a Francoforte e Tokio sulle produzioni olivicole e sulle Onlus in Italia. È alla sua terza mostra di Imprese d'Autore. Collabora con numerose testate giornalistiche italiane e internazionali.