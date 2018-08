di Lorenzo Bufalino

RIETI - Seconda giornata dei campionati Europei di atletica leggera a Berlino. In mattinata ottima prestazione per Matteo Galvan nelle qualificazioni dei 400 metri dove arriva secondo nella sua batteria e chiude con il miglior tempo stagionale portato a 45.48. Domani il vicentino che si allena a Rieti sarà in semifinale dove raggiunge il già qualificato di diritto Davide Re. I due saranno in gara rispettivamente in prima e seconda serie dove per passare in finale servirà arrivare nelle prime due posizioni o sperare nei due migliori tempi di ripescaggio.



Nel pomeriggio ha corso anche la carabiniera Anna Bongiorni, velocista che si allena con il gruppo di Roberto Bonomi. Dopo essere riuscita ad entrare in semifinale ieri con il brivido grazie al terzo dei quattro migliori tempi di ripescaggio, la toscana non si riesce nei suoi limiti stagionali e finisce il suo Europeo in semifinale. Per lei ottava posizione nella prima semifinale con il tempo di 11.62, tempo peggiore rispetto all'11.53 corso ieri.



Domani, 8 agosto, attesa per l'esordio di Andrew Howe pronto a scendere in pista nelle qualificazioni dei 200 metri nella prima batteria in programma alle ore 10.50. Per il passaggio alla semifinale della sera, serve arrivare o nelle prime tre posizioni o correre uno dei due migliori tempi di ripescaggio. Subito dopo di lui alle ore 11.30 invece sarà il turno di Benedicta Chigbolu in gara nei 400 metri che proverà a passare alle semifinali.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:41



