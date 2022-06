RIETI - Il tenore sabino Gianluca Sciarpelletti rappresenta l’italia quale Guest per il grande concerto “East meets West” al Teatro dell’Opera di Roma.



In occasione dell’anno culturale Italo-Cinese, l’incontro delle due culture musicali è il tema del concerto che si terrà al Teatro dell’Opera di Roma, nel quale diversi artisti si cimenteranno nell’esecuzione di famosi brani musicali tratti appunto dalla migliore tradizione Cinese ed Italiana.



Tra i più famosi verranno eseguiti “Mo li Hua”, brano dal quale Giacomo Puccini trasse ispirazione per un momento significativo della sua opera Turandot, la celeberrima “Nessun dorma” sempre tratta dalla Turandot, poi ci saranno “Jasmine Flowers”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Butterfly lovers”, “Living the Dream”, “My Beautiful Hometown”, “The Song of Yangtze River”, per poi concludere il concerto con il “Brindisi” dalla Traviata di Giuseppe Verdi.

Giovani talenti cinesi saranno guidati dalla bacchetta di Junoing Quian che dirigerà l’orchestra Roma Sinfonietta.

Tra loro il violoncellista La Li, il violinista Wei Lu, e il soprano Bingbing Wang. Guest della serata, in rappresentanza della cultura occidentale e della musica italiana, il celebre tenore Gianluca Sciarpelletti che si cimenterà nell’esecuzione dell’aria della Turandot “Nessun dorma” duettando poi con il soprano in lingua cinese nella canzone “The Song of Yangtze River”, per poi concludere la serata con il Brindisi della Traviata.



Il concerto è un evento importante nell’anno della cultura ed del turismo Italia Cina, «ha affermato la Ministra Consigliere Xu Romg, responsabile dell’ufficio culturale dell’ambasciata cinese”, sarà una gioia torbare ad ammirare artisti italiani e cinesi insieme in un palcoscenico, dopo tanto tempo».



Il concerto rientra in un piano di scambi culturali dell Cina, con vari paesi del mondo con lo scopo di far conoscere la musica tradizionale cinese in relazione alle altre culture musicali occidentali. Questo progetto denominato “Image China” attivo dal 2009, ha presentato i suoi concerti nelle maggiori sale da concerto e teatri del mondo. La produzione e la promozione è a cura del Caeg ( China Arts and Entertainment Group), il colosso cinese che si occupa di cultura e intrattenimento che da molti anni organizza più di 5.000 eventi all’anno.