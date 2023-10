Colpo nella notte in un supermercato: rubata la cassaforte, è caccia ai malviventi

RIETI - Colpo nella notte nel supermarket Tigre di Scandriglia. Rubata la cassaforte contenente denaro in contanti. Caccia all’uomo nella notte da parte delle forze dell’ordine lungo le principali arterie locali e provinciali con posti di blocco e servizi di pattugliamento tutt’ora in corso. I malviventi sarebbero stati visti da alcuni persone in transito, probabilmente residenti della zona. Da quanto appreso i malviventi si sarebbero introdotti dalla parte posteriore del punto vendita per poi puntare alla cassaforte. Proseguono le ricerche dei soggetti responsabili, si tratterebbe di almeno tre o quattro persone.