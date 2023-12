Condannato per furto e spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Farfa hanno tratto in arresto un cittadino straniero, da tempo residente in Sabina, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con il quale è stata disposta la detenzione domiciliare a suo carico.

L’uomo aveva accumulato varie condanne - ora divenute definitive - emesse dai Tribunali di Milano, Roma e Tivoli per aver commesso alcuni delitti contro il patrimonio ed altri inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I reati per cui egli è stato riconosciuto quale responsabile dall’Autorità Giudiziaria risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il 2017 e sono stati commessi in varie zone del territorio nazionale.

L’uomo, dopo essere stato accompagnato in caserma per il fotosegnalamento, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione dove dovrà scontare 1 anno e 26 giorni di detenzione.