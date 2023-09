Lunedì 4 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Due minorenni rubano cosmetici ma vengono sorprese e denunciate. Si erano introdotte nel punto vendita Oviesse presente all’interno del centro commerciale Futura di via Molino della Salce con l’intenzione di acquistare dei cosmetici.

Però le due minorenni non sono poi passate alla cassa per effettuare un regolare pagamento. Sono così state scoperte dal personale dipendente del negozio: le due ragazze avevano appena sottratto dei prodotti di cosmesi per un valore complessivo di qualche decina di euro. Le due giovanissime, dopo la segnalazione del personale Oviesse, sono quindi finite presso la caserma dei carabinieri Rieti insieme ai loro genitori per i provvedimenti di rito previsti.