Rieti, rubarono in un'auto in sosta: individuati e denunciati dalla squadra mobile

RIETI - Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti, hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Rieti e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre uomini reatini denunciati in stato di libertà per il furto di una borsa dall’interno di una autovettura parcheggiata nel centro di Rieti.

Il giorno dell’Epifania, infatti, tre ignoti, dopo aver infranto il vetro di una automobile parcheggiata nel centro cittadino, si erano impossessati di una borsa lasciata sul sedile dalla vittima, al cui interno vi era una discreta somma di denaro e due blocchetti di assegni bancari.

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno attuato, per la circostanza, una intensa attività investigativa che, grazie all’esame di numerose telecamere di videosorveglianza presenti nell’area dell’episodio criminoso ed alla capillare conoscenza dei pregiudicati che gravitano in questo capoluogo, in particolare legati al mondo dello spaccio e del consumo di stupefacenti, ha consentito l’individuazione dei tre reatini denunciati per il furto.

Il primo elemento analizzato dagli Agenti della Polizia di Stato è stato il rinvenimento in strada, da parte di un cittadino, dei due carnet di assegni rubati, che ha consentito, ipotizzando i possibili itinerari percorsi dagli autori del furto, di ricostruire tutti i loro spostamenti.

E’ stato quindi evidenziato che i tre individui si sono recati in un centro commerciale del capoluogo dove, con parte della refurtiva, avevano acquistato degli smartphone, le cui tracce sono state seguite dagli investigatori della Polizia di Stato fino ai loro domicili che sono stati sottoposti a perquisizione, una volta ottenuta l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, consentendo il rinvenimento di ulteriori indizi di responsabilità dei tre uomini nel furto della borsa.

In particolare, gli Agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato i capi di abbigliamento utilizzati in occasione del furto, immortalati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, nonché i due cellulari acquistati nei momenti successivi all’episodio criminoso.

Inoltre gli investigatori reatini hanno sottoposto a sequestro anche un paio di scarpe sneakers di discreto valore commerciale, indossate da uno degli autori del furto, caratterizzate da dettagli che le rendevano particolarmente distinguibili e che, dagli accertamenti esperiti, erano risultate oggetto di un altro furto su un’automobile, avvenuto a dicembre nei pressi del Tribunale di Rieti.

Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Rieti, valutati i gravi indizi di responsabilità raccolti dagli investigatori della Polizia di Stato, ha emesso una ordinanza applicativa delle misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di Rieti, con divieto di allontanarsi dal domicilio dalle ore 20.00 alle ore 06.00 e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nei confronti di due degli indagati, ritenuti, allo stato, indiziati di un maggiore grado di partecipazione al furto, essendone stati gli ideatori ed esecutori materiali, mentre per il terzo, il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, essendo emersa una sua partecipazione di carattere residuale, avendo assunto il ruolo di “palo”.