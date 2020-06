RIETI - Fratelli d’Italia Rieti presente in piazza del Popolo a Roma dove i partiti del centro destra hanno percorso via del Corso «con un imponente Tricolore di cinquecento metri, per dare voce ad un’Italia che non si arrende».

L’On. Trancassini e la delegazione reatina hanno preso parte alla manifestazione, un assaggio di quello che sarà l’appuntamento del 4 luglio prossimo in cui a Roma «sarà chiamato a scendere in piazza il popolo di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia». Da Rieti soltanto una rappresentanza di dieci persone, fra cui sindaci, amministratori e dirigenti di partito, è stata autorizzata ad accedere al corteo di oggi, a causa delle misure di prevenzione.

«Era indispensabile esserci in nome di tutti quei cittadini, imprenditori, partite iva che in questo momento stanno soffrendo pesantemente le conseguenze della “quarantena” - dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Daniele Sinibaldi - Non è possibile voltarsi dall’altra parte, le famiglie, i territori e le imprese hanno bisogno di risposte mirate ed immediate, non c’è più tempo da perdere. Fra un mese torneremo a Roma e chi vorrà potrà partecipare liberamente, sperando di esserci liberati delle misure di contingentamento».



© RIPRODUZIONE RISERVATA