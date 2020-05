RIETI - «Ben vengano l’apertura ad Amatrice del cantiere per la strada di accesso a Corso Umberto, ma ricordo all’Assessore Di Berardino che nel bilancio approvato a dicembre sono stati stanziati i fondi, pari a 600mila euro, per il progetto definitivo ed esecutivo della variante stradale al centro storico di Amatrice. È un’opera fondamentale, sia per i cantieri della ricostruzione che richiedono una viabilità agile in entrata e in uscita dalla Salaria, sia per il nuovo ospedale, i cui lavori sono prossimi all’inizio. La variante infatti garantirà un percorso più rapido alla struttura per gli abitanti delle frazioni ubicate a nord ovest e a nord est del centro città. Visto che si parla di programmazione dei lavori, è urgente dare il via alla progettazione di un’opera al servizio proprio della ricostruzione».

Lo dichiara in una nota Sergio Pirozzi, Presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) del Consiglio Regionale del Lazio e responsabile nazionale prevenzione e grandi rischi di Fratelli d’Italia.

