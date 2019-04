© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – E’ stato il capitano della Rappresentativa Juniores del Lazio che ha partecipato la scorsa settimana al Torneo delle Regioni: una manifestazione calcistica di grande risonanza a livello nazionale dove ha trionfato quest’anno proprio la formazione laziale allenata da Marco Ippoliti. Per Francis Gomez, giovane centrocampista nato in Gambia il 10 marzo 2000 e autore di un campionato di altissimo livello nelle fila della Valle del Tevere, si è trattato di un’esperienza indimenticabile che lo ha posto all’attenzione degli osservatori di società di categorie superiori. Una grande soddisfazione anche per i dirigenti della Valle del Tevere che negli anni precedenti avevano fornito alla suddetta rappresentativa giocatori di ottima levatura come Mattia Nocelli, Stefano Grizzi e Seedy Mamarang.«Sì, è stato un momento bellissimo e indimenticabile. La vittoria nella finalissima ottenuta sulla formazione della Puglia è stata fantastica ma devo dire che tutto il torneo è stato entusiasmante».«Segnare è sempre bello e importante: il primo è stato contro la Campania, il secondo nella lotteria dei rigori contro la Lombardia, il terzo nella finale con la Puglia. Forse quest’ultimo, messo a segno con un calcio di punizione da trenta metri, è quello che ricordo con maggiore piacere».«Di sicuro la semifinale contro la Lombardia che abbiamo vinto ai rigori dopo lo 0-0 maturato nel corso dell’incontro».«Lo ritenevo giusto, sia nei confronti del selezionatore regionale che mi ha dato fiducia e, non da meno, del mister Scaricamazza che mi ha permesso di mettermi in luce in Eccellenza con la Valle del Tevere: due persone importanti nella mia vita sportiva».«L’aspirazione principale rimane quella di potermi inserire nel calcio professionistico e giocare in squadre di alto livello. Non è facile: lo so bene io come tanti altri ragazzi della mia età che sognano un futuro positivo nel mondo del calcio. Sicuramente ce la metterò tutta per provare a raggiungere questo obiettivo».