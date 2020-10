Focus su come è cambiata Rieti negli ultimi dieci anni con il rapporto di Mecenate 90, in collaborazione con Anci e Cles

RIETI - Fuori dalle città metropolitane, oltre i piccoli Comuni: è l’Italia Policentrica fatta da città medie, che pur rappresentando gran parte dell’economia, dell’innovazione e del patrimonio culturale del Paese sfuggono all’attenzione di decisori politici e ricercatori sociali.

Un vuoto colmato dal Rapporto sulle Città Medie realizzato dall’Associazione Mecenate 90 in collaborazione con Anci e Cles.

Tra le dieci città a cui è stato dedicato un focus c’è anche Rieti, per volontà del Comune e grazie al supporto della Fondazione Varrone. Fondamentale è stato anche l’apporto dei numerosi soggetti intervistati, individuati dai ricercatori nel mondo delle imprese, delle professioni, della pubblica amministrazione, della cultura, della Chiesa e del Terzo settore.

Il Report su Rieti – Una città orientata a creare comunità – sarà presentato martedì 20 ottobre alle 17 all’Auditorium Varrone. Ai saluti del sindaco Antonio Cicchetti e del presidente della Fondazione Antonio D’Onofrio seguiranno gli interventi di Ledo Prato, segretario generale di Mecenate 90, e di Alessandro Leon, presidente del Cles.

Sarà l’occasione per riflettere ad alta voce e sulla scorta dei dati statistici e delle interviste raccolte sul territorio su come Rieti sia cambiata nell’arco dell’ultimo decennio e come si sia attrezzata rispetto alle opportunità e alle sfide prodotte dai processi di mutamento.

L’incontro è aperto al pubblico. L’ingresso è libero nei limiti delle prescrizioni anti-Covid.

Ultimo aggiornamento: 12:17

