Rieti Città della Danza: nasce Focus on e Webinar for teachers

RIETI - Nell’ambito dell’importante Progetto “RIETI CITTA’ DELLA DANZA” organizzato dalla DANCE ART PRODUCTION & EVENTS ASD con la collaborazione del Comune di Rieti – Assessorato alla cultura e assessorato al turismo - e con il contributo della Fondazione Varrone, è stata realizzata una nuova iniziativa per permettere ad allievi e professionisti di poter studiare in questo periodo duramente colpito dalla pandemia e che vede scuole di danza e teatri chiusi.

Dopo il grande successo e gli ottimi risultati ottenuti negli anni con il PID - Premio Internazionale Danza Città di Rieti e il Rieti Danza Estate, da un’idea del Direttore Artistico Piero Fasciolo, dalla Coordinatrice Artistica Luna Ronchi e dal Coordinatore Generale Simone Lolli nasce “FOCUS ON e WEBINAR FOR TEACHERS”, lezioni on-line per studenti e seminari per insegnanti previsto dal 28 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021. La finalità è appunto quella di offrire un’opportunità concreta di studio con importanti professionisti del settore e quindi superare insieme questo difficile periodo.

Il Cast docenti è composto da Maestri, Direttori e Coreografi provenienti da importanti Teatri d’Opera, Compagnie e Accademie internazionali come: LAURA COMI (Italia), Étoile e Direttrice della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma; ERNST MEISNER (Olanda), Artistic Director Dutch National Ballet Academy and Artistic Coordinator Dutch National Ballet Junior Company; GERARDO PORCELLUZZI (Italia), Docente della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma; LUCIA GEPPI (Italia), Maitre de Ballet Internazionale; FRANCOIS PETIT (Svizzera), Assistant Director Ballettschule Theater Basel; ALEN BOTTAINI (Germania), Artistic Director Bottaini Merlo International Center of Art Munchen; IHSAN RUSTEM (Svizzera), Resident Choreographer NW Dance Project Portland USA - Up and Coming Choreographer NDT Nederlands Danse Theater; EDUARDO ZUNIGA (Spagna), Danzatore Professionista ed Assistente Titoyaya Dansa; RICHARD WHERLOCK (Svizzera), Director and Chief Choreographer Theater Basel - President of the Jury Prix de Lausanne; ARTURO CANNISTRA' (Italia), Regista e Coreografo, Già Solista Aterballetto e Maggio Musicale Fiorentino; MARZIO VACCARINI (Italia), Maestro accompagnatore al pianoforte, Tutor Royal Academy of Dance ; DANIELA DI NUZZO (Italia), Maestro accompagnatore al pianoforte, Dipl. Teatro alla Scala di Milano; MARINELLA SANTINI (Italia), Ideatrice Metodo Giocodanza;

Sono circa 500 i partecipanti che hanno aderito all’iniziativa non solo dall’Italia ma anche dall’estero: Malta, Montenegro, Belgio e Germania.

Negli anni molti dei partecipanti al Concorso Internazionale di Danza Città di Rieti ed in generale alle iniziative organizzate da RIETI CITTA’ DELLA DANZA si sono affermati come primi ballerini ed étoiles dei più importanti teatri del mondo o come coreografi attivi a livello internazionale.

Rieti Città della Danza dà appuntamento al PID dal 29 aprile al 2 maggio e al Rieti Danza Estate dal 2 al 4 luglio 2021.

