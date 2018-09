di Paolo Annibaldi

RIETI - Gruppi musicali emergenti e concerti, mostre e gastronomia nella seconda edizione del Montopoli Music Festival che inizia venerdì, 21 settembre, e andrà avanti fino a sabato notte. L’evento, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Montopoli di Sabina, con il supporto del Centro di ricerca e sperimentazione Metaculturale di Forano.



Per questa seconda edizione il Festival delle band emergenti si sposta in località Ferruti di Montopoli di Sabina. «Quest’anno - spiega il vice Sindaco di Montopoli, Valentina Alfei, promotrice dell’evento - abbiamo scelto come luogo dell’evento via Ferruti, una via secondaria nella frazione di Fuori Dazio, dove hanno sede edifici commerciali inutilizzati, divenuta purtroppo strada presa di mira da chi abbandona i rifiuti sulla strada. L’intento è quello di dare nuovo lustro alla zona, dove già numerosi giovani si sono adoperati, insieme all’amministrazione comunale, in giornate ecologiche e quello di garantire maggiore sicurezza ai partecipanti avendo quella via numerose vie di fuga».

Tornando alla musica che sarà la grande protagonista della due giorni di Montopoli l’assessore Alfei ha poi sottolineato l’aspetto delle collaborazioni e della grande opportunità turistica che il festival offre. “La musica unisce, oltre alle band va sottolineato come oltre ai ragazzi dell’Associazione giovanile di Montopoli di Sabina Youngs at work, danno una mano anche delle ragazze di Montasola e di altri paesi limitrofi. Siamo certi che sarà un’ottima occasione per gli appassionati e i curiosi di scoprire il territorio, approfittando dell’offerta turistico ricettiva del contesto territoriale con numerosi agriturismi e stand che offriranno piatti di tradizione culinaria locale”.



IL PROGRAMMA

Si parte venerdì alle 20 con l’apertura dello stand gastronomico. Dalle 21 esibizione delle prime 3 band finaliste e a seguire concerto dei Mahyem Project che presenteranno il loro nuovo singolo Here; i Mayhem, i quali hanno girato il video del loro ultimo singolo “Someday” a Terminillo e la protagonista è la giovane Martina Thau di Montopoli. Sarà presente anche Giulia Gaetani, vincitrice del concorso Miss Sposa Curvy, una settimana fa a Stimigliano. Dalle 23 dj set con Guglielmo Rantica.



Sabato 22 spazio dedicato anche ai bambini e alla storia: alle 18 “Bubbles on the Road”, spettacolo con sogni, bolle di sapone piccoli e giganti e tanta fantasia. Alle 18.30 Valerio Moretti racconta la storia di Fuori Dazio con visita guidata (prenotazioni 3387932570). Dalle 19.30 apertura stand gastronomico e a seguire esibizione delle ultime 2 band finaliste. In attesa delle proclamazione del vincitore Wogiagia crew live - reggae contaminato in concerto.



Durante le due serate sarà esposta la mostra fotografica “Discover Sabina”. In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’ interno del 747 Music Bistrot (ex Barone).

Giovedì 20 Settembre 2018



