Ok dalla Regione a un dispensario farmaceutico.

“La Regione Lazio, con una delibera approvata in Giunta, ha istituito un dispensario farmaceutico nella frazione di Fiumata nel Comune di Petrella Salto nel reatino. L’intervento si è reso necessario a seguito della chiusura della farmacia nel comune di Petrella Salto. E’ stato, quindi, realizzato un dispensario per assicurare la piena assistenza farmaceutica alla popolazione di circa 1.150 residenti”.

Lo comunica in una nota l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.

