RIETI - Sit-in pacifico dei dipendenti Avr in aula consiliare, arrivati per assistere alla seduta del Consiglio che prevede la discussione di un'interpellanza presentata da Fara bene comune e Movimento cinque stelle sulla loro situazione lavorativa.

Da due mesi non ricevono gli stipendi e sono costretti a ritmi e turni pressanti.