Mercoledì 28 Settembre 2022, 00:10

RIETI - Anche la carta geografica della provincia di Rieti, all’indomani delle elezioni, appare completamente blu, colore che contraddistingue il centrodestra e, per essere precisi, il partito di Fratelli d’Italia. In Sabina come in altri luoghi del Reatino. C’è solo un piccolo puntino rosso sul Comune di Paganico Sabino dove, con due voti di scarto (33 preferenze) il centrosinistra si impone sul centrodestra (31). Qui il Pd sta al 30,23% e solo in quattro centri (Montopoli, Cantalupo, Collalto e Collegiove) oscilla tra il 22 e il 25%. Ovunque è un dominio assoluto di FdI, anche nei Comuni amministrati da liste tanto civiche quanto vicine al centrosinistra. Nel 2018 i risultati migliori premiarono i Cinque stelle, sempre abbondantemente sopra il 30%, mentre oggi incoronano Giorgia Meloni.

L'andamento. Montopoli e Forano, guidati da Fiori e Cortella del Pd, fanno registrare un exploit di FdI (30,37% a Montopoli e 35.95% a Forano) con il Pd che prova a reagire a Montopoli (22.42%), ma soffre (18.78%) a Forano. E ancor di più a Poggio Mirteto, che ha sindaco Micarelli e consigliere regionale Refrigeri del Pd. Qui i dem restano sotto al 18%, mentre FdI supera il 34% e Calenda va sopra al 7%. A Stimigliano, con sindaco di Italia Viva, Gilardi, vice, Di Loreto (anche vicepresidente della Provincia) di FdI, va oltre il 36% FdI mentre Calenda sfiora l’8%. Cittaducale, che ha recentemente riconfermato con l’80% il primo cittadino del Pd, Ranalli, l’opinione politica è di FdI (37.40%) e il Pd cala sotto al 15%. Nella patria del parlamentare uscente dem Melilli, a Poggio Moiano, regge al 19% il Pd ma il partito di Meloni va oltre il 32%. L’“effetto Paolo Trancassini”, rieletto alla Camera, invece, traspare nella sua casa di Leonessa, dove FdI è al 52,85%. Ora, FdI va oltre il 50% a Casaprota e Pescorocchiano. Si ferma poco prima del 50% nella Poggio San Lorenzo del sindaco FdI Vallocchia e supera il 45% a Monte San Giovanni, Scandriglia, Posta, Accumoli, Cottanello e Montasola. Più del 40% FdI lo raggiunge nella Casperia del primo cittadino Marco (FdI), ad Ascrea, Borbona, Vacone, Mompeo, Poggio Nativo, Torricella, Fiamignano, Greccio, Orvinio, Nespolo, Varco Sabino, Cittareale, Collevecchio, Concerviano, Longone, Roccantica e Salisano. Nel resto della provincia, le percentuali del partito di Giorgia Meloni restano superiori al dato nazionale, quasi mai sotto al 30%. Invece, a spingere la Lega abbondantemente oltre il 20% riescono unicamente Sergio Pirozzi ad Amatrice, dove il Carroccio conquista il 28.70% e il presidente della Provincia, Mariano Calisse, a Borgorose, ottenendo un 24.14%, pur restando sempre dietro a FdI. Forza Italia, in generale, mantiene il trend nazionale dell’8% e centra le miglior prestazioni a Borgo Velino con il 20.73% e ad Antrodoco con il 20.77%, qui sospinto dalla candidatura locale dell’ex sindaco e coordinatore provinciale di FI, Sandro Grassi.