Elezioni, Pd di Fara: «Tutte le decisioni prese nelle sedi deputate. Altri ipotetici accordi, iniziative di singoli non concordate con Pd e FaraMerita». E chiede che gli scrutatori siano scelti attraverso un sorteggio pubblico

RIETI - Sono stati i primi a presentare la lista con simbolo, nomi dei candidati e programma. FaraMerita col candidato sindaco Vincenzo Mazzeo incassa il plauso del Pd, il partito che dovrà essere il faro della coalizione e costruire la strada insieme agli alleati per tornare a riprendersi quello che fino a nove anni fa gli apparteneva: la guida dell’amministrazione di Fara in Sabina.

La coalizione e le decisioni del Pd

«Dopo un percorso lungo e impegnativo, la coalizione Fara Merita ha presentato la sua lista – spiega il segretario del Pd farense Stefano Agneni- lista fortemente innovativa sia perché costruita all’interno di un progetto politico condiviso tra le forze del centrosinistra e il M5Stelle, sia per le idee proposte, sia naturalmente per la qualità delle candidature».

«In questo ultimo periodo, alcuni, forse impazienti di conoscere o peggio ancora tentare di orientare il progetto di Fara Merita, hanno riportato fatti e eventi non corrispondenti alla realtà, in quanto non dichiarati da nessuna delle persone delegate dalle forze politiche facenti parte di Fara Merita».

«Inoltre, le ricostruzioni arbitrarie e infondate in particolare sul confronto e sulle decisioni prese dal circolo del Pd rappresentano tentativi esterni di volere indebolire la principale forza politica che nel corso di questi anni ha rappresentato l’opposizione alla peggiore amministrazione della storia di Fara».

«In questi mesi le nostre decisioni sono state sempre prese in maniera trasparente e concertate all’interno degli organi preposti; abbiamo scoperto dalla stampa di altri ipotetici accordi, iniziative probabilmente di singoli non discusse e non concordate né nel Pd né in Fara Merita».

L'analisi e l'appello



I democrat farensi lanciano poi un appello parlando ai cittadini. «Ricordiamo con forza ai nostri concittadini – dice Stefano Agneni- che per nove anni la destra ha imperversato nel nostro Comune, facendo collassare il bilancio, compromettendone la struttura amministrativa e riducendone a zero l’influenza politica a livello provinciale.

Le liste guidate da Marinangeli e Cuneo sono la stessa identica realtà: fino a ieri unite per affossare il nostro Comune, e oggi divise solo per una mera questione di potere».

«Al contrario il circolo del Partito Democratico di Fara in Sabina, ha continuato a lavorare per allargare la coalizione a nuove esperienze e a nuove idee, gettando le basi per una nuova generazione politica che siamo certi avrà importanti responsabilità da gestire per il futuro del nostro Comune».

«Infine, come Partito Democratico rivolgiamo un appello al Commissario Prefettizio affinché gli scrutatori siano scelti attraverso un sorteggio pubblico, al fine di garantire la migliore trasparenza possibile per il regolare svolgimento delle elezioni amministrative».

