RIETI - Inizia da Fara Sabina capoluogo, Daniela Simonetti, candidata sindaco sostenuta dalla lista Il Ponte. Questa sera la Simonetti chiama a raccolta gli elettori del capoluogo in piazza Roma alle 21. Dopo la prima uscita "istituzionale" la candidata sindaco de Il Ponte presenterà oggi i suoi 16 candidati consiglieri, uno ad uno, per iniziare un tour dove toccherà, di volta in volta, tutte le realtà farensi, da Fara paese a ognuna delle frazioni per parlare del suo progetto.

Candidati e programma

Oltre la presentazione dei candidati, nell'incontro di questa sera, Daniela Simonetti tratteggerà i punti salienti del suo programma amministrativo e quali sono le priorità e le criticità che intenderà affrontare; ci sarà spazio per interventi e si cercherà di far passare il messaggio che quella del Ponte non è una lista partitica, ma un progetto civico pensato per la gente ed il paese. "Non a caso- spiega la Simonetti- è previsto un tour nelle varie realtà, tra la gente, e si è deciso di partire proprio da Fara capoluogo, naturale location per cominciare la nostra campagna elettorale, nel luogo simbolo e cuore pulsante da dove tutto deve aver inizio".

