RIETI - Rieti e Juve Stabia in campo allo Scopigno per la tredicesima giornata del campionato di serie C.16'- Altra chance per il RIeti su calcio d'angolo. Pallone che sfila in area di rigore, Palma sul secondo palo non riesce a spingere in rete13'- Altro doppio cambio Juve Stabia. Fuori Mastalli, dentro Vicente. Fuori anche Viola, dentro Carlini9'- Rieti pericoloso con Delli Carri. Assist di Vasileiou e rasoiata del difensore amarantoceleste.5'- Bellissimo avvio di secondo tempo. Prima El Ouazni prova a sorprendere Chastre, sul ribaltamento altro corner per il Rieti3'- Clamorosa occasione da gol per il Rieti sugli sviluppi del corner. Pallone tagliato in mezzo, e nessuno, praticamente sulla linea, riesce a spingere il pallone in porta2'- Vasileiou lanciato in campo aperto, grande chiusura di Allievi e corner per il Rieti1'- Iniziato il secondo tempo, due novità per la Juve Stabia, nessuna per il RietiDoppio cambio nell'intervallo per la Juve Stabia. Fuori Dumancic, dentro Melara, fuori anche Di Roberto, al suo posto l'ex El Ouazni46'- Fine primo tempo allo Scopigno. Si accende un capannello in campo scatenato da un battibecco tra Delli Carri e un giocatore della panchina della Juve Stabia. Qualche secondo di tensione, poi tutto risolto44'- Viola scheggia la traversa con una conclusione debole ma insidiosa, Chastre sembrava comunque essere sulla traiettoria. Assegnato un minuto di recupero37- Primo cartellino giallo del match. Ammonito Troest della Juve Stabia che colpisce Chastre con la gamba altissima. Per fortuna nulla di grave per l'estremo difensore del Rieti35'- La Juve Stabia tiene il possesso palla ma non riesce mai ad essere pericolosa. Rieti ben messo in campo che rischia poco30'- Gara equilibrata allo Scopigno rotta dal gol di Maistro in avvio. Il Rieti si guadagna il primo corner del match25'- Il RIeti prova a colpire ancora in ripartenza. Spinge Konate che serve a rimorchio Vasileiou: conclusione centrale bloccata da Branduani21'- Parata miracolosa di Chastre sugli sviluppi del primo corner per la Juve Stabia. Conclusione ravvicinata di Di Roberto, riflesso super col piede del portiere portoghese17'- La Juve Stabia prova a prendere campo e si guadagna un buon calcio di punizione dai 25 metri12'- Buona chance per il Rieti; Gondo cicca il pallone in area, sulla respinta destro debole e fuori misura di Konate8'- Ottimo inizio di gara del Rieti, che gioca più chiusa rispetto al solito e poi riparte. Sul vantaggio amarantoceleste brutto errore di Allievi in uscita4'-. Rieti in vantaggio. Palla persa in uscita dalla Juve Stabia, Maistro raccoglie, due passi, e destro che batte un Branduani non irreprensibile1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Primo pallone alla Juve Stabia che gioca con maglia bianca e finiture gialloblu. Classica maglia amaranto con croce celeste per il RietiIncessante e copiosa la pioggia su Rieti e sullo Scopigno. Tra poco Rieti e Juve Stabia scenderanno in campo per la tredicesima di campionato. Gli amarantoceleste cercano un successo interno che manca dal 22 settembre e vogliono allontanare la zona retrocessione. La Juve Stabia invece vuole confermarsi al comando della classifica. Per il Rieti sarà 4-3-2-1 con Delli Carri confermato a destra, Dabo a sinistra. Al centro torna Pepe, che farà coppia con Gigli. Gallifuoco passa nei tre a centrocampo con Konate e Palma. Vasileiou e Maistro a supporto di Gondo unica punta. Confermato invece il 4-3-3 della Juve Stabia.: Chastre, Delli Carri, Pepe, Gigli, Dabo, Palma, Konate, Gallifuoco, Vasileiou, Maistro, Gondo. All. Chéu: Branduani, Calò, Allievi, Paponi, Di Roberto, Viola, Dumancic, Troest, Elia, Mastalli, Vitiello. All. Caserta: Vigile di Cosenza (Saccenti e Baldelli)