Successo per la “Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della persona assistita” organizzata al Lellis

RIETI - Questa mattina, 17 settembre, presso l’ospedale de Lellis, la Asl di Rieti ha celebrato con successo la “Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della persona assistita”, che coincide con il World Patient Safety Day istituito nel 2019 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Grazie ad una equipe interdisciplinare composta da medici, farmacisti, psicologi e infermieri della Asl di Rieti, in collaborazione con i Medici di famiglia, la Rete delle Farmacie territoriali e le Associazioni di pazienti, in due ore 150 cittadini hanno chiesto informazioni sul proprio piano terapeutico farmacologico e aderito ad un questionario di medicina narrativa basato su un modello di intervista semi-strutturata per rilevare il loro rapporto con il piano terapeutico farmacologico e identificare eventuali azioni di miglioramento per la stabilizzazione della terapia e per intervenire sulle variabili di disturbo che ne pregiudicano l’efficacia terapeutica.

Visto il gradimento da parte dei cittadini dell’attività svolta dall’Azienda, l’iniziativa verrà ripetuta domani, domenica 18 settembre dalle ore 8:00 alle ore 13:00 in piazza Mariano Vittori a Rieti, durante l’evento di screening con test gratuito della glicemia organizzato dai Lions club Rieti Flavia gens, Rieti Host Amatrice, Micigliano Terminillo, Rieti Varrone, Antrodoco Host, Cittaducale: evento patrocinato anche dalla Asl di Rieti.