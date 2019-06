Questi i vincitori del Rieti Danza Estate:

RIETI - Il Rieti Danza Estate, appendice estiva del Premio Internazionale di Danza, chiude la stagione dei concorsi tersicorei internazionali al teatro Flavio Vespasiano e dà appuntamento ai festeggiamenti per il trentennale del Premio Internazionale, in programma ad aprile 2020.Al Flavio, dopo tre giornate di selezioni, il Gala finale di domenica sera premia i vincitori finali delle categorie in concorso al Rieti Danza Estate (390 danzatori provenienti da 31 scuole, di cui 86 singoli e 20 gruppi coreografici, per un totale di oltre 500 persone inclusi gli accompagnatori), eletti dalla giuria composta da Amanda Bennett, direttrice Ballettschule Theater Basel, Lucia Geppi, maitre de Ballet internazionale, Gerardo Porcelluzzi, docente presso la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, Arturo Cannistrà, già solista in Aterballetto e Maggio Musicale Fiorentino, Eduardo Zuniga, danzatore e coreografo internazionale e Martina La Ragione, danzatrice professionista e coreografa freelance, invitati dal direttore artistico del festival Piero Fasciolo, dal coordinatore artistico Luna Ronchi e da quello generale Simone Lolli.A fare il pieno di riconoscimenti, anche le due scuole di danza cittadine Cygni Arades e Diffusione Danza, oltre ai due trionfi individuali delle reatine Alissa Tofani e Catrina Ivie Edo Ihaza.1^ Ludovica Blasi2° Samuele Folini3^ Martina Vargiu – Viola Tassi (ex-aequo)1^ Anita Versari2° Gianmaria Angeloni3^ Matilde Addeo1^ Aurora Gnassi2° Gianluca Bianconcini3^ Letizia Micanti1^ Letizia Badiani2^ Daniela Virzi1° Cygni Arades2° Arte Danza3° Proscenium – Umbria Dance School (ex-aequo)1° Arte Danza2° Ateneo Danza3° Cygni Arades1° Ateneo Danza2° Proscenium1° Proscenium2° Umbria Dance School1^ Alissa Tofani1^ Catrina Ivie Edo Ihaza2^ Lucrezia Rivelli3^ Alessia Russo1^ Giulia Vargiu – Giada Molinaro (ex-aequo)2° Lorenzo Pezzoli3^ Clarissa Vicoli1^ Diletta Torelli2^ Virginia Coata3^ Martina Marchili1° Progetto Danza Perugia2° Umbria Dance School – Dance Academy (ex aequo)3° Diffusione Danza1° Progetto Danza L’Aquila1° Proscenium (coreografia Rusty)2° Proscenium (coreografia Escape)3° Team Dance1° Proscenium2° Cygni Arades3° Umbria Dance School1° Cygni Arades2° Diffusione Danza